El Municipio de Aguascalientes instalará 419 postes de alumbrado público a lo largo de 9.3 kilómetros de la carretera estatal 44, en el tramo que conecta la avenida Siglo XXI con la comunidad de Salto de los Salado, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

El proyecto contempla la colocación de luminarias, ocho subestaciones eléctricas, cableado de alimentación y fotocontroles para automatizar el encendido y apagado del sistema. De acuerdo con información municipal, los trabajos registran un avance del 18 por ciento, con excavaciones para preparar las bases de los postes.

La intervención se desarrolla sobre la avenida de los Maestros Sur y busca mejorar las condiciones de visibilidad durante los recorridos nocturnos, tanto para los habitantes de las comunidades cercanas como para quienes utilizan esta vía de comunicación.

La obra forma parte de las acciones municipales para ampliar la infraestructura de alumbrado público en zonas habitacionales y comunidades rurales. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en su etapa inicial, por lo que restan la instalación de los postes, las luminarias y los componentes eléctricos para poner en funcionamiento el nuevo sistema.