Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex diplomático Andrés Roemer dio a conocer que salió de la cárcel en Israel, tras ser arrestado hace casi cuatro meses por presuntos delitos de violación denunciados en México y que llevará su proceso en arresto domiciliario.

Víctimas y feministas acusaron que no es inocente, ha usado el sistema a su conveniencia y exigieron justicia.

«Andrés no es víctima, por más de dos años ha acechado y amenazado a todas las personas que somos parte de este caso e incluso a nuestras familias, ha utilizado un sistema a su conveniencia. Sabíamos que se defendería y no estamos en contra mientras esto sea mediante el debido proceso y sin la utilización de las instituciones de manera facciosa», señalaron en un posicionamiento de la organización de apoyo a víctimas de abuso y violación sexual «Nosotros para ellas».

Roemer fue detenido el 1 de octubre bajo una orden de extradición solicitada por el Gobierno de México, pues cuenta con cinco denuncias ante la Fiscalía de la CDMX por delitos sexuales y acumula unas 60 acusaciones en su contra, según el colectivo feminista Periodistas Unidas Mexicanas (PUM).

Aunque la excarcelación destacó ayer, el acusado comunicó el fin de semana que se encuentra bajo prisión domiciliaria, por lo que continúa su proceso.

«En contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia», publicó en su cuenta oficial de X el 27 de enero.