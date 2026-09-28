Con la instalación de internet gratuito en 121 nuevos paraderos entre la avenida Luis Donaldo Colosio y el Tercer Anillo, así como en 100 nuevos autobuses del transporte público, el Gobierno del Estado ampliará la red de conectividad gratuita para los usuarios de la entidad, informó Ramiro Pedroza, secretario de Innovación y Gobierno Digital.

A nivel estatal, la red de conectividad pública contempla 2,170 puntos distribuidos en diversos sectores:

· Educación y cultura: 1,303 planteles educativos, 39 bibliotecas y 32 planteles del CECYTEA.

· Movilidad y espacio público: 440 unidades de transporte público y 210 sitios públicos, plazas y jardines.

· Salud y desarrollo social: 114 centros de salud, hospitales y unidades especializadas, además de 28 Casas del Bien Común.

· Dependencias gubernamentales: 4 oficinas institucionales.

El servicio en los camiones no solicita contraseña y solo requiere que el usuario seleccione la red e inicie la navegación. Explicó que esta medida permite un ahorro económico directo en el consumo de datos móviles para las personas que permanecen, en promedio, media hora a bordo de las unidades.

De acuerdo con los indicadores de impacto, el sistema registra 25 millones 725 mil 767 conexiones acumuladas y un consumo global de 1,279,329.55 gigabytes de datos. Dichas cifras representan un ahorro social estimado en 163 millones 654 mil 180.71 pesos para la ciudadanía.

En materia de simplificación administrativa, el impacto de la Ventanilla Digital de Inversiones, validado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), refleja reducciones del 59% en los tiempos de espera, 49% en la presentación de requisitos, 45% en las interacciones del solicitante y 24% en las actividades de los trámites.