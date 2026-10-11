Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- A dos décadas del lanzamiento de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, Zoé prepara una nueva versión del álbum con la participación de 16 artistas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, entre ellos Bruses, Meme del Real y Los Bunkers.

El disco, que llegará a plataformas digitales el 17 de diciembre, reúne reinterpretaciones de sus canciones bajo una premisa distinta a proyectos anteriores: respetar las composiciones originales y conservar su esencia.

Sergio Acosta, guitarrista de la agrupación, explicó que buscaron músicos capaces de aportar una visión propia sin alterar demasiado las estructuras musicales, para mantener la conexión emocional del público con las canciones.

El lanzamiento coincide con una etapa de renovada popularidad para Zoé, que durante 2025 agotó seis conciertos en el Estadio GNP, con aproximadamente 390 mil asistentes, según Ocesa.

Acosta destacó el acercamiento de nuevas generaciones a la banda, especialmente después de varios años de actividad limitada.

Como parte de esta celebración, el grupo también estrenó en septiembre el documental Memorex + Rexsexex y Más, dirigido por Rodrigo Guardiola y producido por Olmo Guerra, que registra el proceso creativo y recupera el universo visual y musical del emblemático álbum.