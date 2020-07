Froylan Escobar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Alegrar al público en momentos de incertidumbre y ofrecer una nueva forma de entretenimiento es el objetivo de la fusión de fuerzas entre los grupos Los Dandy’s, Los Tecolines y Los Panchos, quienes este 15 de agosto celebrarán al máximo el simple hecho de vivir.

Así lo compartió Armando Navarro, nieto del fundador original de la agrupación, quien dijo que su presentación será en formato de autoconcierto en un espacio contiguo al estacionamiento de la Arena Ciudad de México y vía streaming, con el fin de que nadie se quede sin disfrutar de sus éxitos.

“Hay que dar gracias al señor que estamos con vida, que seguimos luchando con todo para salir adelante. Los mexicanos siempre hemos sido personas muy guerreras, luchonas, que no nos agachamos con nada, la forma en como nos apoyamos y no nos dejamos caer.

“La humanidad va a demostrar nuevamente de qué está hecha, y vamos a salir adelante, ese es el mensaje que queremos dejar con este concierto, que no estamos solos, queremos llevarles alegría a sus vidas, que no se depriman y que revivan el amor”, afirmó Navarro en entrevista.

El proyecto comenzó a gestionarse desde hace dos meses.

Según indicó Navarro, contarán con las medidas de seguridad y salubridad necesarias; se implementarán pantallas gigantes en los extremos para mejor visibilidad, contarán con audio de primer nivel, pirotecnia, luces y servicio de bar.

Sólo se permitirá el acceso a 180 vehículos, máximo 5 personas en carros y hasta 10 en camionetas.

Los boletos para el autoconcierto ya están disponibles y oscilan entre los mil 700 y 7 mil 400 pesos. En el caso de adquirir boleto para ver el show en línea, el costo es superior a los 100 pesos.

