La diputada Ana Laura Gómez alertó sobre el inminente riesgo de que la entidad quede en un peligroso vacío normativo ante el próximo vencimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de emergencia que regulan el transporte de gas LP, por lo que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Aguascalientes para regular con severidad el tránsito de estas unidades.

La legisladora fundamentó la urgencia de su propuesta en el vencimiento de las normas federales NOM-006 y NOM-007, programado para octubre, las cuales agotaron su única prórroga legal permitida. Advirtió que, de no actuar el Poder Legislativo local en el corto plazo, la distribución del hidrocarburo carecerá de lineamientos específicos de seguridad tanto en el ámbito federal como en el estatal.

La iniciativa plantea la creación de un esquema de regulación que incluye velocidades máximas diferenciadas para las pipas, la restricción de horarios de circulación en función de la capacidad de carga de cada tanque, la prohibición del tránsito en zonas escolares u hospitalarias, así como la aplicación de sanciones a quienes incumplan las disposiciones.

Para dimensionar la gravedad del tema, Gómez recordó que en Aguascalientes el peligro es real y evocó lo sucedido el 20 de octubre de 2022 en la colonia México, cuando el choque entre una pipa y un tren dejó más de 120 viviendas dañadas, 50 vehículos afectados y 100 personas evacuadas. Asimismo, citó percances similares registrados en el Puente de la Concordia, la autopista México-Querétaro, la carretera Texcoco-Calpulalpan y Cuernavaca.