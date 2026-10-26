Aguascalientes contempla la apertura de nuevas preparatorias en seis puntos del estado y la incorporación de cuatro telebachilleratos para ampliar la cobertura de educación media superior, además de fortalecer la formación técnica en áreas como ciberseguridad, mecatrónica e inteligencia artificial, informó Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Actualmente, la entidad cuenta con 190 preparatorias públicas distribuidas en 16 subsistemas. Entre los proyectos de expansión se encuentran cuatro planteles de bachillerato general en Jesús María, San Francisco de los Romo, Cosío y Calvillo, así como una nueva preparatoria tecnológica de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en el oriente de la capital.

A esta oferta se suma la reciente apertura del Bachillerato Cívico Estatal en el suroriente de la ciudad y la incorporación de cuatro telebachilleratos en El Llano, San Francisco de los Romo, Calvillo y Jesús María. Este último modelo permite aprovechar las instalaciones educativas existentes en turnos alternos para atender a estudiantes de distintas comunidades.

En materia académica, García Gómez señaló que los estudios de pertinencia realizados durante los últimos tres años han permitido ajustar los programas de subsistemas como Conalep, Cecytea y DGETI, con especialidades vinculadas a las necesidades productivas y tecnológicas.

La actualización curricular incluye áreas como inteligencia artificial, mecatrónica y ciberseguridad, incluso en planteles con orientación agropecuaria, donde se han incorporado talleres y competencias tecnológicas.

La ampliación de planteles y la diversificación de especialidades forman parte de las acciones previstas para extender las opciones de bachillerato en el estado y vincular la formación de los estudiantes con los requerimientos del sector productivo.