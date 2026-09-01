Dos hombres que presuntamente circulaban en una motocicleta con reporte de robo y portaban armas blancas fueron vinculados a proceso por los delitos de robo equiparado y portación de armas prohibidas.

Daniel “N” y Alan “N” fueron detenidos el pasado 29 de julio cuando transitaban en una motocicleta tipo Cross, negra con rojo, sobre avenida Independencia, casi en el cruce con avenida Champaña, en el fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco, municipio de Jesús María.

Elementos de la Policía Estatal detectaron a los dos sujetos y, durante la intervención, verificaron que la unidad contaba con reporte de robo.

Además, de acuerdo con los datos incorporados a la investigación, Daniel “N” llevaba una cuchilla, mientras que Alan “N” tenía un cuchillo fajado a la cintura. La Fiscalía señaló que ambos habrían mostrado intención de utilizar las armas contra los policías.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente presentados ante una Juez de Control, quien calificó de legal la detención y determinó vincularlos a proceso.

A petición de la representación social, ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada. La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.