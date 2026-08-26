Julio “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, luego de ser detenido en posesión de 25 envoltorios con metanfetamina que, de acuerdo con la investigación, presuntamente estaban destinados a la venta.

La detención ocurrió el pasado 10 de agosto sobre la calle 5 de Febrero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado interceptaron al señalado y localizaron entre sus pertenencias los envoltorios de plástico con una sustancia granulada.

El material asegurado quedó bajo análisis del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica. Un perito químico forense determinó posteriormente que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Con los datos recabados, el Ministerio Público llevó a Julio “N” ante la autoridad judicial por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en su variante de venta.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal.

La autoridad judicial fijó además un mes para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que la Fiscalía General del Estado continuará con las diligencias del caso.