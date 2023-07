Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la promesa presidencial de rescatar a Pemex y de la fuerte inyección de recursos que recibe desde el Gobierno, la petrolera se encuentra en una situación de ‘quiebra técnica’, con un patrimonio negativo de un billón 895 mil millones de pesos al cierre de 2022.

El año pasado, los activos de Pemex tuvieron un valor de 2 billones 406 mil millones de pesos, mientras que los pasivos representaron 4 billones 301 mil millones de pesos.

Desde 2017, hila 6 años en los que las obligaciones financieras de la empresa se han comido sus activos, según el estudio El empobrecimiento de las empresas públicas, realizado por México Evalúa.

Esto significa que la deuda de la petrolera representa 1.8 veces más el valor de sus activos, lo que no permite un buen desempeño de la empresa, expone el análisis.

En lo operativo tampoco despunta. La producción de crudo promedió un millón 621 mil barriles diarios en 2022, considerando ya a sus socios; su capacidad de utilización de refinerías está por debajo del 50 por ciento, mientras en EU es de 90 por ciento en promedio con una producción de combustóleo en aumento.

Jorge Cano, Investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que pese a que el rescate de Pemex y la mejora de sus finanzas ha sido uno de los objetivos de esta Administración, aún con las transferencias millonarias hasta de 772 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 no se han obtenido los resultados esperados.

«Pese a todas esas transferencias, la deuda financiera de la petrolera sólo ha disminuido 5.9 por ciento o 270 mil millones de pesos (…) Pemex no representa riqueza para el País, sino una carga para las finanzas públicas.

«Esa limitada disminución de la deuda frente a lo que se le ha otorgado de transferencias financieras se debe a que la petrolera sigue teniendo pérdidas operativas, es decir sus ingresos son menores que sus egresos, pero también a que las pensiones siguen presionando fuertemente los pasivos de la empresa», apuntó.

Cano destacó que la compleja situación de Pemex no sólo es resultado del manejo que ha tenido durante este Gobierno, sino desde sexenios anteriores, resultado del esquema fiscal en el que opera.

Sin embargo, en lo que va de la Administración, Pemex ha registrado distintos recortes en sus impuestos, particularmente en el Derecho de Utilidad Compartida a sus actividades productivas.

El último año que la petrolera tuvo un patrimonio positivo fue en 2013, de 184 mil millones de pesos.

En 2016, el Gobierno federal hizo un reconocimiento del pasivo laboral de Pemex como resultado de un cambio de condiciones laborales, por lo que realizó aportaciones directas que resultaron en un patrimonio de 772 mil millones de pesos.