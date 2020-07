Ivan Josue Canela Garcia Agencia Reforma

CDMX.- Michelle Obama llegará este 29 de julio a la plataforma Spotify con el lanzamiento de su podcast, informó Variety.

“The Michelle Obama Podcast” presentará las conversaciones de la ex Primera Dama con amigos, familiares y aliados.

“Mi esperanza es que esta serie pueda ser un lugar para explorar temas significativos juntos y analizar tantas de las preguntas que todos intentamos responder en nuestras propias vidas.

“Quizás, sobre todo, espero que este podcast ayude a los oyentes a abrir nuevas conversaciones, y conversaciones difíciles, con las personas que más les importan. Así es como podemos construir más comprensión y empatía unos con otros”, compartió Michelle en un comunicado.

Entre los invitados a su programa destacan Marian Robinson, su madre, y Craig Robinson, su hermano mayor; Conan O’Brien, figura de TV y podcast; Valerie Jarrett, ex asesora del ex Presidente Barack Obama; Michele Norris, periodista, y el la doctora Sharon Malone, esposa del ex Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder.

“Creemos que las audiencias en todo el mundo se inspirarán en estas conversaciones más sinceras, más humanas y más personales entre la Primera Dama Michelle Obama y sus invitados”, dijo Dawn Ostroff, directora de negocios de contenido y publicidad de Spotify, al anunciar el podcast.

El primer proyecto de Higher Ground, compañía de producción de medios fundada por los Obama, para Spotify bajo su exclusivo estará disponible para usuarios gratuitos y suscriptores premium de todo el mundo.

Spotify ha firmado acuerdos con Salesforce.com y las marcas Dawn and Tide de Procter & Gamble como patrocinadores de la primera temporada de “The Michelle Obama Podcast”.

