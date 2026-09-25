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Agencia Reforma

CDMX.- El cinefotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Óscar, está a cargo de la fotografía de “Patient Zero”, nuevo videoclip de Taylor Swift, protagonizado también por Dakota Johnson y Colin Farrell y dirigido por la propia cantante.
El primer adelanto muestra una propuesta visual oscura y dramática, con escenas enigmáticas de Swift y Johnson, además de la aparición de Farrell. El video tendrá su estreno mundial durante los MTV VMAs 2026.
Lubezki, reconocido por su trabajo en Gravedad, Birdman y El Renacido, se suma así al universo audiovisual de Swift, quien anteriormente colaboró con el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto en videos como “The Man”, “Cardigan”, “Willow” y “Fortnight”.
“Patient Zero” forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada del álbum de Swift, que incorpora cuatro canciones nuevas. El videoclip será presentado este domingo 27 de septiembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

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