Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control del INE presentó seis denuncias ante la FGR contra funcionarios y ex servidores públicos del organismo electoral.

Además, emplazó a ocho personas que laboran o trabajan en el Instituto para comparecer por el procedimiento de responsabilidad administrativa que abrió dicha instancia, por la presunta comisión de faltas administrativas graves.

«Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos», indica el oficio enviado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Los delitos son uso cohecho, ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.