Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Corte por el recorte de 4 mil 913 millones que aplicó la Cámara de Diputados a su presupuesto 2022.

En el recurso, el órgano electoral pide a los magistrados ordenar a la Cámara baja entregar los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.

«Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía», establece en su demanda.

El INE solicitó a la Cámara un presupuesto de 18 mil 827 millones de pesos, sin contemplar 5 mil 821 millones de pesos para los partidos políticos que son intocables.

Sin embargo, los legisladores le recortaron 4 mil 913 millones de pesos a los 18 mil millones, que el Instituto afirmó estaban destinados para el ejercicio revocatorio y una posible consulta popular.

En su controversia, el INE argumenta que el Legislativo careció de motivación o justificación para aplicar dicho recorte, y generó una imposibilidad para que éste ejerza sus atribuciones de organizar una revocación, pues hacerla con características constitucionales implica un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos.

Hace unos días, el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, informó que en el recurso también pedirían a los ministros determinar si podían cambiar el diseño del ejercicio, es decir, instalar menos de 161 mil 490 casillas.

Hacen economías

Tras un ajuste en su gasto, el INE dispone de mil 275 millones de pesos para realizar una posible revocación.

Sin embargo, advirtieron los consejeros, aún tienen un déficit de 2 mil 554 millones para reunir los 3 mil 830 millones de pesos que se necesitan.

La directora de Administración, Ana Laura Martínez, aseguró que el INE aún podría obtener 227 millones de otros ahorros.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, la funcionaria informó que los mil 275 millones de pesos saldrán de cancelar la construcción de sus sedes en Querétaro y Colima, así como proyectos en materia tecnológica y postergar otros contratos.

«Los ajustes que esta Comisión propone no serán suficientes para cubrir el déficit causado por el recorte que hizo la Cámara de Diputados», dijo el consejero Jaime Rivera.

El tanto, el consejero Ciro Murayama advirtió que la bolsa reunida no alcanza ni para capacitar a 1.13 millones de funcionarios de casilla que se necesitan.

«Así de grave, de drástica fue la reducción de la Cámara de Diputados, no nos da ni para capacitar, y la etapa fundamental es contar con los ciudadanos que integrarán las casillas y contarán los votos», argumentó.

Jaime Castañeda, representante Legislativo de Morena, pidió una explicación del por qué no se habían tomado más recursos del Fondo de Infraestructura, pues tiene cerca de 700 millones.

Sin embargo, Ana Laura Martínez le aclaró que alrededor de 450 millones ya están comprometidos en obras en proceso, y, por disposición legal, no pueden destinar el dinero para otro fin.

¡Participa con tu opinión!