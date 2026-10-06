Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tras concluir su gira por Centroamérica, Gloria Trevi llegó a McAllen, Texas, para celebrar los 80 años de su mamá, Gloria Ruiz, con una serenata acompañada por mariachi.

La cantante sorprendió a su madre en su residencia con “Las Mañanitas” y otros temas que incluso hicieron bailar a ambas. El festejo había comenzado desde el domingo con una comida familiar, pero fue el martes cuando Trevi preparó la sorpresa, cuyo video posteriormente compartió en redes sociales.

Ruiz recordó que su hija siempre ha sido atenta y cariñosa, además de destacar el apoyo que ha recibido de todos sus hijos. También evocó los momentos difíciles que atravesó la familia durante el proceso legal de Trevi, cuando estuvo pendiente de su defensa y contó con el respaldo de sus otros hijos.

La festejada aseguró que actualmente disfruta de la tranquilidad familiar y reconoció que no esperaba recibir la serenata.

Trevi, por su parte, cerró la etapa 2026 de su gira Celebration por Centroamérica, con presentaciones en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Costa Rica. La cantante continuará con conciertos en México y posteriormente regresará al estudio de grabación para trabajar en nueva música.