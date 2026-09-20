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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En un viraje en sus indagatorias, la FGR informó que el expediente del decomiso de 59 millones de litros de combustible que consideraba como huachicol, será trasladado a las oficinas de la CDMX y no lo tendrá la delegación de la dependencia en Guanajuato, encabezada por Juan Francisco Vera.

En un comunicado emitido ayer, la Fiscalía dijo que aún trabaja en tener las evidencias de que lo incautado en almacenes de la empresa SIMSA en San José de Iturbide, Guanajuato, era combustible ilegal.

En ese lugar, reiteró la FGR «se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diesel, del cual no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado».

SIMSA aseguró que la terminal de almacenamiento de combustibles de Guanajuato cuenta con los permisos correspondientes y la empresa no es dueña de los productos almacenados.

El operativo realizado el 4 de septiembre por la delegación de la FGR y policías de Guanajuato no tuvo detenciones ni fueron selladas las instalaciones donde estaba el combustible presuntamente ilegal.

Las autoridades federales y estatales reportaron hasta el jueves 17, dos semanas después del operativo, la incautación de 59 millones de litros de «presunto hidrocarburo» y el aseguramiento de 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga y documentos de la empresa SIMSA.

Conforme a los reportes, la acción, encabezada por el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, se logró tras un cateo autorizado por un Juez.

La FGR dijo que «ante la complejidad del caso» la Fiscal Ernestina Godoy «instruyó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva».

No había un antecedente de que una delegación de la FGR ejecutara decomisos sin el conocimiento de la autoridad central o de la FEMDO.