Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A nueve meses de su llegada a México, Emilio Lozoya sigue libre, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede cerrar el caso, sólo han declarado unos cuantos políticos y ex legisladores de los 42 implicados por el ex director de Pemex.

El pasado 7 de marzo vencía el plazo para la conclusión de la investigación complementaría, pero un juez otorgó a la FGR una ampliación alegando dificultades por la pandemia del Covid-19.

Lozoya fue extraditado a México el 17 de julio del año pasado y, sin pisar la cárcel, fue llevado a un hospital privado en donde lo atendieron de los males que lo aquejaban y desde donde atendió las dos audiencias en las que fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

El ex director de Pemex, quien presuntamente recibió 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, ha permanecido en libertad bajo caución, con un dispositivo de geolocalización colocado en el tobillo y con la obligación de firmar cada mes en el juzgado.

También está acusado de haber recibido un soborno de parte del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, como presunto pago por la adquisición que hizo Pemex en 2013 de la planta de Agro Nitrogenados, por la cual pagó 275 millones de dólares, pese que era inoperable.

La FGR informó el pasado 6 de enero que, a la siguiente semana, judicializaría la carpeta de investigación en contra de aquellos acusados de los que tuviera elementos de prueba suficientes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha investigagado las cuentas de 70 políticos y sus empresas, ha presentado ya cinco denuncias.

Desde hace 5 meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que la FGR debería resolver el caso antes de que llegaran las elecciones.

“Que se aplique justicia rápida, expedita y que no solo sea de consumo publicitario, propagandística, sin espectacularidad como antes… está por salir orden de aprehensión y ya ese tipo de acusaciones de tipo político, y más ahora que viene las elecciones”, dijo AMLO en noviembre pasado.

Oídos sordos

Desde la llegada de Emilio Lozoya a México, el Presidente López Obrador demandó que se apresuraran las indagatorias para evitar que se cayera en un escándalo político.

24 de julio 2020

“Es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo para que la gente conozca toda la verdad”

13 de noviembre de 2020

“Entonces, a esperar a que la Fiscalía resuelva, eso es lo que yo recomiendo. Lo que sí sé es que están avanzando y que no va a haber carpetazos, que no se van a cerrar los expedientes. Puede ir lenta la investigación, pero va a continuar”.

26 de noviembre de 2020

“Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico”.

6 de enero de 2021

“Lo que considero es que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones.