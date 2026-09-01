Llenó la cuenta, pero presuntamente olvidó pasar por caja

Una mujer de 48 años terminó detenida luego de ser señalada por presuntamente intentar sacar sin pagar diversos productos de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de avenida Independencia y avenida Aguascalientes.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona retenida dentro del establecimiento por un supuesto robo tipo fardero.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un auxiliar de prevención de pérdidas, quien identificó directamente a la mujer como quien momentos antes habría intentado abandonar el negocio con mercancía sin pasar por caja.

Entre los productos asegurados había cremas corporales, bloqueadores, exfoliantes, barras de avena, queso asadero, salchichas, saborizantes de agua y prebióticos.

A petición de la parte afectada, los agentes detuvieron a Irma “N”, de 48 años. Tras informarle sus derechos, fue trasladada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.