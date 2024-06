CDMX. -Ron Simons, actor y productor ganador de cuatro premios Tony a lo mejor de Broadway, falleció a los 63 años, por causas desconocidas, dio a conocer su compañía productora, SimonSays Entertainment.

«Con gran pesar compartimos el inesperado fallecimiento de nuestro amado, bendito y muy favorecido amigo Ronald Keith Simons. Los detalles del funeral se publicarán próximamente», escribió la agencia en un comunicado en Facebook.

El creativo nació en Detroit el 30 de noviembre de 1960. Se graduó en la Columbia Business School en 1989 con un MBA en marketing y negocios internacionales, para comenzar su carrera profesional en Microsoft, en San Francisco, como director de producto.

A los 39 años su vida dio un giro radical al obtener una maestría en interpretación en la Universidad de Washington, y finalmente se mudó de California a Nueva York, donde se unió al Teatro Clásico de Harlem y comenzó a aceptar papeles como invitado en películas y programas de televisión, dio a conocer The Hollywood Reporter.

Algunos de sus créditos en pantalla a lo largo de los años incluyen Jonny Zero, Law & Order: Criminal Intent, 27 Dresses, Gun Hill Road, Marvel’s Daredevil, The Resident y Then Came You.

En cuanto al teatro, comenzó con la reposición, en 2012, de Porgy and Bess, protagonizada por Audra McDonald y Norm Lewis.

Simons coprodujo varios espectáculos de Broadway a lo largo de su carrera, ganando premios Tony por Porgy and Bess, A Gentleman’s Guide to Love and Murder, Vanya and Sonia and Masha and Spike y Jitney.