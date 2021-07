La madrugada de este sábado, tiempo de México, la delegación mexicana sumó su primera presea en Tokio 2020 gracias al tiro con arco que es una de las disciplinas con más esperanzas de buenos resultados gracias a los atletas clasificados que tienen enorme talento. Luis Álvarez y Alejandra Valencia hicieron equipo para la modalidad de equipos mixtos, firmando una enorme competencia que se coronó con la medalla de bronce, sumando la presea 70 en la historia de nuestro país y la primera en esta edición de los Juegos Olímpicos.

México inició su camino al chocar ante Alemania con Michelle Kroppen y Florian Unruh. El duelo estuvo parejo al principio con un set por bando, pero la pareja azteca apretó los tornillos buenos tiros en el segundo y tercer set llevándose el partido por 6-2. En la ronda de cuartos de final la dupla azteca no tuvo piedad y aplastaron a Sarah Battles y Patrick Huston de Gran Bretaña por 6-0 con gran actuación de Valencia que estuvo disparando al centro del objetivo con varios dieces.

El sueño del oro terminó en las semifinales cuando México se topó a Corea del Sur con San An y Deok Kim que con su juventud y enorme talento estuvieron más precisos, derrotando por 5-1 a México que tuvo que ir por la medalla de bronce. En el duelo por la presea del tercer lugar México inició ganando el primer set, pero el “Abuelo” Álvarez tiró un 2 en el segundo set que les costó el episodio a los mexicanos que se ponían 2-2. Turquía tanto con Yaemin Anagoz como con Mete Gazos tuvieron malas flechas y México no perdonó firmando la victoria con grandes disparos de Álvarez que se recuperó con dieces, firmando la victoria 6-2 para México que aseguraba el bronce.

Tanto Alejandra Valencia como Luis Álvarez disfrutaron al recibir sus medallas de bronce, compartiendo podio con Países Bajos que se llevó la plata y Corea del Sur el oro. Ambos arqueros al final de la competencia agradecieron a todos los mexicanos por estar al pendiente de ellos a altas horas de la madrugada y destacaron el trabajo que hicieron al reponerse tanto al clima como a la derrota ante los surcoreanos, pero ambos coincidieron en que esto es el principio de lo que esperan sea una gran cosecha en el tiro con arco.