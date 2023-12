Para las Consuelos, Magdalena y la Fregónica, este abrazo de palabras y sentimientos.

Llegó diciembre, mensajero del fin del año; heraldo de la agonía de este ciclo que denominamos 2023. Si me permite la imagen, para mí este mes es como si anduviéramos de viaje, y de pronto vislumbráramos un paisaje que nos llama la atención; que nos atrae poderosamente y quisiéramos que el vehículo que nos transporta, de preferencia un Airbus 330, se detuviera para contemplarlo todo, con todo detalle, pero nada, el aparato sigue adelante como si nada, hecho la raya, porque de otra forma se vendría abajo. Ahora sí que lo que se lleve uno puesto en los ojos; en el ánima; lo que alcance a ver en una sola pasada, y se acabó, a otra cosa, a otro año…

Pero ahora cambio los términos de la imagen para llegar a donde quiero: quitaré el avión y pondré al “tiempo”, y en vez de “paisaje” escribiré “vida”. Entonces, resulta que vamos caminando por este año, o volando, o corriendo, según nuestros intereses y sobre todo, nuestra consciencia, y lo hacemos en compañía de las personas que amamos y que nos aman, y de uno que otro colado. Vamos de un lado a otro, de un estado de ánimo a otro, según nos vaya, y de pronto querríamos detenernos en determinada situación, con determinada persona; querríamos hacerlo, porque nos encanta el paisaje, porque amamos a esa persona; porque nos sentimos a gusto pero, como dicen en Andalucía: nanay. El tiempo sigue su marcha (es un decir), y nos guste o no, cambiamos de paisaje, de trabajo, de casa, de ciudad, y en ocasiones, peor aún, de personas… En este último caso, quizá respire uno aliviado porque dejó atrás a alguien indeseable (acuérdese de doña Amalia Mendoza y su proclama: “diciembre me gustó pa’ que te vayas), pero de otras personas resulta doloroso separarse…

En otro diciembre me referí a otra imagen que ronda mi mente en los días finales de año: se trata de un río caudaloso, de aguas atropelladas, a veces en displicente recorrido, a veces como si estuviera en plena huida. Un río que divide un año de otro, y entonces vamos todos transitando por el camino, hacia el puente que nos permite acceder al otro lado; al otro ciclo, pero luego no faltan quienes se quedan en este lado. Llegan hasta la orilla pero ya no pasan con nosotros al siguiente periodo…

Entonces, ante el inminente fin de año, vienen las preguntas obligadas, terribles: ¿Este año va a dejar a alguien en este lado de la vida? ¿Estarán completos usted y su familia en las celebraciones que se avecinan?; ¿en las fiestas religiosas y profanas, o faltará alguien? Y si tiene usted la convicción, la costumbre, de dar gracias en el fin del año, si le falta alguien, ¿cómo será su agradecimiento, o no habrá nada, y en su expresión se dibujará una mueca de desánimo y tristeza? ¿Cómo será su fin de año?

A esto me refiero cuando digo que hay ocasiones en que uno quisiera que el tiempo se detuviera; que dejara de trascurrir, para quedarse al lado de quien, por obra de la vida y de la muerte, ya pertenece al pasado y se quedará anclado a este año por los siglos de los siglos. Pero nada, nanay. No se puede; la vida sigue y nosotros con ella, hasta que nos toque nuestro turno de ser atrapados en un año que ya viene acercándose. La separación es definitiva y debemos aprender a vivir con nuestro paisaje que, precisamente por esa ausencia, se ha alterado, vuelto un tanto deslucido, falto de color… Es como cuando contemplamos un crepúsculo maravilloso, de un colorido espectacular que le quita a uno el aliento, y quisiera que durara más; mucho más, pero nada, poco a poco las tonalidades cambian, se desvanecen. La luz enferma y entra en agonía, hasta que muere a manos de la inexorable oscuridad nocturna o, peor aún, a la oscuridad del ánima.

En fin. Se fue julio y llegó diciembre. Claro, como que del uno sigue el dos. Pero no es a eso a lo que se refiere el título; no a julio como mes, sino como persona, el contador José Julio Vicencio Flores, fallecido el pasado 9 de su mes; este es el Julio que se fue y no volverá.

Lo traigo a colación en esta tribuna a la par que el octagésimo aniversario de la fundación del Colegio Portugal, del que orgullosamente soy exalumno y exprofesor, que se celebró hace unos meses, y si en el contexto de los festejos se homenajeó a algunos de sus elementos más notables, quiero hacer lo propio con Julio Vicencio Flores, dado que una parte importantísima de su vida estuvo ligada al colegio, como maestro, como funcionario de la institución y colaborador cercano del tercer director de la institución, el sacerdote José Guadalupe Díaz Morones, del que fue casi su sombra durante años; décadas, hasta su muerte, además de ser su amigo, confidente, apoyo. De paso menciono que fue mi maestro de Economía en el bachillerato.

La próxima semana abundo más sobre este personaje.(Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com.