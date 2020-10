Fernanda Tapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Para ser competitivo en el nuevo mercado laboral pospandemia, la palabra clave es flexibilidad, tanto para las empresas como para los colaboradores.

En el lado de las compañías, una de las tendencias que llegó para quedarse son los esquemas de trabajo híbridos, en los que los trabajadores pueden combinar labores presenciales con el trabajo remoto o desde casa.

De acuerdo con el CEO Outlook 2020 de KPMG México, el 88 por ciento de los directores generales de empresa en el País utilizarán las herramientas digitales de colaboración remota de manera permanente, y 82 por ciento reducirá el espacio de sus oficinas.

Esto no sólo facilita el ahorro de costos, sino que, además, será clave para atraer y mantener al talento más capacitado, indicó Ricardo Parra, gerente divisional de ManpowerGroup México.

“Entre más flexible, entre más exista un mayor entendimiento empresa-empleado, el compromiso sube por parte de los empleados hacia la compañía”, afirmó.

Para Ricardo Barbosa, encargado de Asuntos Laborales de Coparmex Jalisco, el trabajo remoto incluso puede funcionar como una prestación adicional para premiar el buen desempeño de los trabajadores.

“Hay una tendencia a la meritocracia. Ok, tú trabajas a gusto en tu casa, hoy es viernes, no vienes y tienes chance de estar con tu familia (.), o tú tendrás derecho a lo mejor a un día a la semana de ‘home office’ si llegas a las metas, cumples con tus objetivos, estás disponible”, explicó.

Ligado a esto, viene una tendencia en el talento a buscar horarios flexibles, derivada de la necesidad de balancear las actividades laborales con las obligaciones familiares, especialmente ahora que las escuelas permanecen en clases virtuales.

“La realidad es que la dimensión del tiempo ya ha ido cambiando, y sí se está ofreciendo mayor flexibilidad a las personas para que puedan ir ofreciendo sus servicios más que en un horario específico, con mayor flexibilidad y disponibilidad”, señaló Claudio Guillermo Vázquez Beas, director de la Dirección de Personal de la Universidad Panamericana.

“Flexibilidad para que el colaborador pueda atender situaciones personales, pero al mismo tiempo que esté al pendiente de atender en horas que pudieran no ser las tradicionales de trabajo”, señaló.

En cuanto a los trabajadores, las características que los harán más atractivos son la capacidad de adaptarse a estos nuevos esquemas sin afectar su productividad, y las multihabilidades, una tendencia que se fortaleció con la pandemia por la necesidad de optimizar costos, señaló Barbosa.

Los cambios

La pandemia impulsó una flexibilización laboral que llegó para quedarse:

– Esquemas de trabajo híbridos (remoto-presencial).

– Trabajo remoto como premio al desempeño.

– Horarios flexibles, sin hora fija de entrada o salida.

– Multihabilidades para cubrir diversas funciones.

– Capacidad de ser productivo tanto en casa como en la oficina.