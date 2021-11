Con una población de 55 mil 960 adolescentes entre 15 y 17 años de edad en el municipio de Aguascalientes, mañana jueves 25 y viernes 26 se aplicará la primera dosis contra el COVID-19 a este grupo etario sin comorbilidades, cuyo inmunológico proviene del Laboratorio de Pfizer/BioNTech, con una disponibilidad de 36 mil vacunas.

La delegada del Bienestar en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, así como la Brigada Correcaminos, recordó que la Secretaría de Salud habilitó, desde el pasado viernes 19 de noviembre, la página web mivacuna.salud.gob.mx para el registro de adolescentes de 15 a 17 años que deseen recibir el biológico de Pfizer/BioNTech.

Recordó que este Laboratorio es el único aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para menores de 18 años de edad.

Nora Ruvalcaba Gámez, asimismo, recalcó que esta Jornada de Vacunación que sucederá los días jueves y viernes de esta semana, para aplicar la primera dosis, es exclusiva para los menores de 15 a 17 años, los que deberán presentar como requisito indispensable su expediente de vacunación impreso y debidamente lleno, así como la CURP, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o hasta agotar existencias.

La delegada del Bienestar en Aguascalientes informó que los puntos para la aplicación de esta primera dosis serán:

Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Foro de las Estrellas.

Exhortó a la población a respetar las convocatorias y sólo asistir las personas contempladas en cada una de ellas; enfatizó que, especialmente en esta ocasión, no se atenderá a nadie que no pertenezca a este grupo etario, sin importar argumentos, ya que los biológicos no deben ser acaparados ni desperdiciados, sino llegar a quienes aún no han tenido oportunidad de recibir la inmunización.