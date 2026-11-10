Aguascalientes recibió 988 millones 778 mil 254 pesos por concepto de participaciones federales correspondientes a septiembre de 2026, de acuerdo con el informe publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación.

Según el Acuerdo 158/2026, la mayor parte de estos recursos correspondió al Fondo General de Participaciones, que aportó 895 millones 138 mil 793 pesos, mientras que el Fondo de Fomento Municipal representó 75 millones 37 mil 252 pesos y las participaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sumaron 18 millones 602 mil 209 pesos.

Esta distribución coloca al Fondo General como la principal fuente de recursos federales para Aguascalientes dentro de los conceptos reportados, al concentrar poco más del 90 por ciento del total asignado durante ese mes.

En el desglose del Fondo General de Participaciones, Aguascalientes recibió 253 millones 448 mil 939 pesos correspondientes a la base de 2007; 410 millones 559 mil 803 pesos de la primera parte del crecimiento de 2026; 214 millones 581 mil 833 pesos de la segunda parte, y 15 millones 141 mil 43 pesos de la tercera.

Adicionalmente, se incorporaron un millón 407 mil 175 pesos por concepto de resarcimiento de las Bases Especiales de Tributación.

En cuanto al Fondo de Fomento Municipal, la entidad obtuvo 42 millones 831 mil 4 pesos correspondientes a la base de 2013 y 32 millones 206 mil 248 pesos por el crecimiento distribuido durante 2026.

La Secretaría de Hacienda señala que los criterios de distribución de las participaciones federales consideran variables como el crecimiento económico, la población y el comportamiento de la recaudación de impuestos y derechos locales.