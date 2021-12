Luego de que la presente temporada decembrina no ha resultado como se esperaba en cuanto a ventas, derivado de que el frío no ha sido tan intenso como se pronosticó, tahoneros en la entidad analizan la posibilidad de iniciar de manera anticipada con la elaboración de la tradición Rosca de Reyes.

El presidente del Grupo de Industriales del Pan en Aguascalientes (GIPA), Jaime Álvarez, precisó que si bien para el último mes del año se esperaba un incremento en ventas de pan dulce y salado, hasta del 20%, lamentablemente y a pesar de que en esta temporada se observa mayor movimiento en diversos establecimientos, una gran parte de las panaderías no han alcanzado a cumplir con sus expectativas.

Por lo anterior, y con la intención de cerrar e iniciar el año de la mejor manera, la elaboración de la rosca de reyes comenzará a ser ofertada a partir de la última semana del presente mes. Detalló que afortunadamente dicho pan está bien posicionado entre las tradiciones de las familias mexicanas, por lo que su venta se convierte en una etapa de recuperación para los establecimientos enfocados a la venta de pan.

Derivado de los incrementos constantes en los insumos en lo que va del año, los precios de la rosca de reyes podría tener un ligero ajuste, dependiendo de la calidad del mismo producto, sin embargo, en caso de que concretara el incremento en el tradición pan, este sería apenas significativo, pues lo que se busca es evitar atentar contra la economía familiar.

«En muchos establecimientos solamente están esperando a que pase la navidad para comenzar con la elaboración de la Rosca de Reyes. Vamos a cerrar bien el año respecto al 2020 por la pandemia que muchos negocios desaparecieron y la intención es comenzar positivos el siguiente año», concluyó.

