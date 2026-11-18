El Gobierno Municipal de Aguascalientes proyecta incorporar a más de 70 nuevos elementos a la Policía Municipal en diciembre, además de fortalecer el equipamiento de seguridad pública y los servicios de emergencia con recursos propios, informó el alcalde capitalino, Leo Montañez.

El presidente municipal señaló que la estrategia de seguridad se sostiene con recursos provenientes de la recaudación municipal, sin supeditar las acciones a las aportaciones federales ni atribuir a administraciones anteriores las limitaciones presupuestales.

Como parte del fortalecimiento de la corporación, destacó el funcionamiento del Instituto Superior en Seguridad Pública, donde se capacita a los nuevos elementos que se integrarán a las labores de vigilancia. A estas acciones se suman la entrega de más de 100 patrullas, la dotación de equipo de alto blindaje y las mejoras en las instalaciones policiales.

En materia de Protección Civil y Bomberos, el municipio incorporó motobombas de ataque rápido, entre ellas una unidad con capacidad para descargar seis mil litros de agua por minuto. Asimismo, se prevé la llegada de un camión equipado con una escalera telescópica de 40 metros y capacidad para proyectar agua hasta una distancia de 50 metros, destinado a la atención de incendios en edificios de gran altura.