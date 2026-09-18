Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

Oslo, Noruega.- El cineasta mexicano Alfonso Cuarón visitará por primera vez Corea del Sur para participar en el 31º Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF), que se celebrará del 6 al 15 de octubre. El ganador del Óscar asistirá a la ceremonia de apertura y sostendrá una conversación con el público sobre el lenguaje cinematográfico y la intuición detrás de sus películas.

Como parte de su participación, Gravity, cinta que Cuarón coescribió junto a su hijo Jonás Cuarón, tendrá una proyección especial en formato IMAX.

El festival también presentará Campeón Gabacho, el más reciente largometraje de Jonás Cuarón, sobre un inmigrante mexicano que intenta reconstruir su vida en Estados Unidos. La producción, protagonizada por Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace, Rubén Blades, Eddie Marsan, Rosario Dawson y Cheech Marin, tendrá su estreno asiático dentro de la sección Cine Mundial.

La programación incluirá además Europe! Voices of Women+ in Film, iniciativa que reunirá nueve películas realizadas por cineastas europeas mujeres y de género no binario. Cinco directoras viajarán a Busan para presentar sus trabajos.

El festival se desarrollará en el Centro Cinematográfico de Busan y otros espacios de la ciudad, mientras que el Mercado Asiático de Contenidos y Cine se realizará del 10 al 13 de octubre.