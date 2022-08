Llegará Alex Fernández solo al Metropólitan

CDMX.- Luego de dar varias presentaciones en palenques y de haber compartido giras junto a su padre, «El Potrillo», Alex Fernández está preparado para su concierto en solitario el 3 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

«Creo que estoy súper listo porque gracias a Dios ya he tenido las tablas por la oportunidad de estar en escenarios importantes como palenques y auditorios, donde ya he estado solo, y también he acompañando a mi papá en giras por estadios y arenas en EU y todo ha estado increíble. Entonces me siento muy bien, muy preparado.

«Claro que sigue habiendo nervios porque sí impone y todo, pero ya he tenido la emoción y adrenalina de presentarme solo, entonces no se sienten tantos como esas primeras veces», explicó Fernández en entrevista.

El intérprete agregó que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida con la llegada de su bebé Mía, la próxima salida de su álbum Buscando el Olvido y un nuevo tema musical.

«Me siento mejor que nunca en todos los aspectos, en mi carrera artística, con todo lo que he aprendido, y en mi vida personal y familiar que no te puedo ni explicar cómo estoy, ando loquito y muy embobado con Mía, entonces me siento muy feliz.

Será justo en el recinto de la Ciudad de México donde Fernández pueda presentar en vivo su música nueva, además de ofrecer otros éxitos con arreglos nunca antes escuchados. (Fernanda Palacios/Agencia Reforma)