La falta de estacionamiento, las dificultades para cruzar la carretera y las deficientes condiciones de accesibilidad son algunos de los problemas que enfrentan los usuarios de los juzgados familiares, reubicados del Palacio de Justicia, en Héroe de Nacozari, a las instalaciones situadas sobre la carretera de salida a Calvillo, a un costado del Centro Penitenciario de Aguascalientes.

En un sondeo realizado por El Heraldo, los usuarios señalaron que llegar a los juzgados se ha convertido en una complicación, principalmente por la escasez de espacios para estacionarse y el riesgo que representa atravesar la carretera para ingresar al inmueble.

Una usuaria que presenta una lesión calificó como deficientes las condiciones del lugar. Explicó que el estacionamiento es pequeño, de tierra y se vuelve lodoso cuando llueve. Aunque vive relativamente cerca, debe salir hasta con una hora de anticipación para encontrar dónde dejar su vehículo. A ello se suma la dificultad para llegar al segundo piso, pues debe subir escaleras y, debido a sus problemas de movilidad, incluso tuvo que dejar su silla de ruedas en la camioneta.

Otra entrevistada consideró indispensable construir un puente peatonal, especialmente para proteger a los adultos mayores que deben cruzar entre el flujo vehicular. En tanto, una madre de familia relató que debe estacionarse hasta una esquina, pagar 20 pesos y atravesar la carretera con su hijo en carriola, la pañalera y varios documentos. Este recorrido, estimó, le toma entre cinco y ocho minutos debido al tráfico.

Al respecto, la Unidad de Inteligencia Digital Nexus 54 recordó que el 20 de noviembre de 2025 El Heraldo dio seguimiento periodístico a la inconformidad generada entre los litigantes por esta reubicación. En ese contexto, la magistrada presidenta María José Ocampo Vázquez confirmó la decisión de trasladar los juzgados familiares a su anterior sede, de la que habían sido removidos por falta de espacio. Actualmente, el Municipio de Aguascalientes proyecta la construcción de un puente peatonal para garantizar un cruce seguro.