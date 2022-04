Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados solo tienen 278 votos, con lo que no lograrán sacar adelante la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se prevé hoy un choque con la Oposición en la Cámara de Diputados.

Para alcanzar la aprobación de la reforma y evitar que se rechace, el bloque mayoritario depende de la Oposición, con la que nunca se negoció y que ha advertido que votará en contra.

Desde que se presentó la iniciativa, el 1 de octubre de 2021, diputados opositores negaron apoyo alguno. El PRI fue el único que tardó en definir su posición.

Finalmente, el Consejo Político Nacional del tricolor aprobó definir que el voto del partido será en contra y que así tienen que manifestarse los legisladores y, que no de hacerlo, habría sanciones.

Morena apenas logró convencer a un diputado de la Oposición para que se sumara a la propuesta: el diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas.

El legislador anunció el miércoles pasado que iba a favor de la iniciativa, justo cuando está pendiente en el Senado que se apruebe el nombramiento de su padre, el ex Gobernador de Campeche, Carlos Aysa González, como embajador de República Dominicana.

Así, aun con 278 votos, no le alcanza a Morena para sacar adelante la contrarreforma eléctrica.

Por tratarse de una reforma constitucional, se requieren dos terceras partes a favor de los legisladores presentes en el pleno, algo que sólo se podría lograr si se sumaran fuerzas de Oposición.

En caso de que hoy acudan los 500 legisladores, la mayoría calificada se lograría con 333 diputados.

A diferencia de la pasada Legislatura, cuando Morena logró la mayoría calificada mediante acuerdos con el PVEM y ex perredistas, en la nueva legislatura la conformación del pleno le fue menos favorable,

Morena tiene 202 diputados, PVEM 42 y PT 33, para un total de 277 y llegaron a 278 gracias al priista Aysa.

Al bloque le faltan 55 diputados, que no se ve cómo los puedan sumar.

Morena y Presidente apostaron a «convencer» al PRI, que sería la fracción de la que creían se podrían sacar los votos faltantes y a la que podrían dividir.

Además, de paso, se podría provocar una ruptura en la alianza electoral de Va por México, que formó el PRI con PAN y PRD.

El PAN tiene 113 diputados, el PRD 15 y MC suma 24 integrantes, mientras que el PRI se quedó con 70 diputados, restando ya al campechano Aysa Damas, que tras anunciar su voto a favor se encamina a ser expulsado del tricolor y dejar la fracción.

