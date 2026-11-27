La gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega de becas del programa Pasos Gigantes en los municipios de Asientos y El Llano, como parte de las acciones encaminadas a favorecer la permanencia escolar y respaldar la economía de las familias.

Durante ambas jornadas, la mandataria estatal exhortó a los padres de familia a impulsar la formación académica de sus hijos y evitar que las dificultades económicas les impidan continuar sus estudios y alcanzar sus objetivos profesionales.

Jiménez reconoció el esfuerzo que realizan las familias para cubrir los gastos escolares y destacó que la educación constituye una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones.

En Asientos, el presidente municipal, José Manuel González Mota, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la importancia de mantener programas que incentiven la preparación académica de niñas, niños y jóvenes.

En representación de los beneficiarios, Yulissa Jasuby Marmolejo Sánchez, alumna de la telesecundaria de la comunidad de Jarillas, manifestó su interés por convertirse en docente y compartir su gusto por las matemáticas con las futuras generaciones. Asimismo, agradeció el apoyo recibido e invitó a sus compañeros a perseverar en sus estudios.

La entrega de becas continuó en el auditorio de Palo Alto, en El Llano, donde el alcalde Jorge Delgado Ibarra reconoció la colaboración de la administración estatal en beneficio de las comunidades del municipio.

Por su parte, Audri Stephanie Lara Macías, estudiante de la telesecundaria número 137 “Rodrigo Rincón Gallardo”, agradeció el respaldo para continuar su preparación académica y destacó la importancia de la responsabilidad, la dedicación y la constancia para alcanzar sus metas.