La atención a la salud mental de los estudiantes se reforzará en los planteles de educación secundaria mediante brigadas psicológicas, coordinación con autoridades sanitarias y una mayor cobertura de personal especializado, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario explicó que el IEA cuenta con un equipo estatal de psicólogos que acude a las escuelas para atender situaciones detectadas por docentes y directivos. Este esquema se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF Estatal, con el propósito de intervenir de manera oportuna cuando algún estudiante presenta señales que requieren atención especializada, sin que tenga que abandonar sus actividades académicas para recibir una primera valoración.

A esta estrategia se suman más de 100 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular, integradas por docentes y psicólogos que brindan apoyo a los estudiantes dentro de los planteles. Gutiérrez Reynoso señaló que también se gestiona la liberación de nuevas plazas antes de concluir el año, con el propósito de ampliar la cobertura de estos servicios.

Durante septiembre, considerado el mes de prevención del suicidio, las acciones de salud mental se intensifican mediante el programa que el sector educativo desarrolla junto con la Secretaría de Salud, con actividades enfocadas en escuchar las inquietudes y necesidades de los jóvenes.

Cuando se identifica una situación de riesgo, los especialistas pueden trasladarse directamente al plantel para brindar atención inicial. El seguimiento en centros especializados, cuando es necesario, corresponde posteriormente a los padres de familia, de acuerdo con las indicaciones de los profesionales.