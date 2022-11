Elthon García y Eduardo Cedillo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La mañana del lunes, Leonardo y Marlene dejaron a su hijo Abner, de 6 años, en el Colegio Williams Mixcoac. Dos horas después comenzó la pesadilla: les avisaron que el niño había tenido un percance durante la práctica de natación, en el plantel San Jerónimo, y luego se enteraron que estaba muerto.

«Mi hijo llegó a las 7 y media, como siempre. No quería ir a nadar, entró, nos despedimos y nos hablaron a las 9:30 de la escuela, que mi hijo había tenido un percance en la alberca. No nos dijeron qué había sucedido», explicó el padre del menor, durante una protesta efectuada ayer en la escuela.

En el acta de defunción, compartida por la tía de Abner, se confirma que el menor falleció por asfixia por sumersión, pero hasta ayer no se conocía la versión oficial del colegio sobre los hechos.

Los papás acusaron que los directivos de la escuela intentaron minimizar la gravedad del caso, les ocultaron información y hasta falsearon detalles de lo que ocurrió para justificar su negligencia.

Primero, indicaron, les informaron que el niño se desmayó dentro del agua e insinuaron que se debió a un problema cardíaco que padecía desde que nació.

Leonardo explicó que previo a iniciar las clases de natación, Abner fue sometido a estudios y los especialistas le dieron autorización, pues no hallaron riesgos.

También les informaron que la escuela cuenta con al menos ocho instructores para las actividades en la alberca, pero que ninguno intervino a tiempo.

Ante las inconsistencias, desde las 7:00 horas de ayer los padres Abner y de otros menores se manifestaron afuera del plantel de Mixcoac, donde el pequeño estudiaba la primaria, y junto con familiares bloquearon las vialidades cercanas y confrontaron a los directivos de la escuela en demanda de una explicación.

Anoche, la SEP dio a conocer el cierre del Colegio Williams, al menos por tres días, para coadyuvar en las investigaciones del caso y revisar la actuación de autoridades escolares.