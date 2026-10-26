La gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega de 4 mil Tarjetas Rosas, como parte de un programa que suma 50 mil beneficiarias en Aguascalientes y busca fortalecer la economía de las mujeres y sus familias mediante apoyos económicos y opciones para desarrollar proyectos productivos.

Durante el evento, la mandataria señaló que el objetivo es que las participantes puedan utilizar los recursos para mejorar sus ingresos y emprender desde sus hogares, sin descuidar sus responsabilidades familiares. Destacó que una de cada tres familias en la entidad tiene a una mujer como principal sostén económico.

“Este gran programa nace de una mujer para otra mujer, para que ustedes no solamente reciban ese recurso, sino que también puedan emprender”, expresó.

La secretaria de Desarrollo Social, Patricia Castillo, informó que se trata de la segunda entrega de Tarjetas Rosas del año. Añadió que la gobernadora firmó una iniciativa encaminada a garantizar la continuidad de los apoyos para las beneficiarias y las agentes rosas.

El senador Antonio Martín del Campo respaldó los programas dirigidos a las mujeres. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, pidió ampliar las oportunidades y fortalecer la seguridad de este sector.

El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, llamó a mantener la coordinación institucional en favor de las mujeres.

En representación de las beneficiarias, Brisa Paola Sierra Monreal afirmó que la Tarjeta Rosa representa un respaldo para los gastos del hogar y un reconocimiento a su trabajo diario, así como al esfuerzo de quienes sostienen a sus familias.

Al acto también asistieron Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, y coordinadoras municipales del programa.