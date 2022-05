Con la finalidad de aumentar la baraja de abridores en el equipo de Rieleros Aguascalientes, la novena local anunció la llegada del jugador japonés Hayato Takagi, quien buscará obtener buenos números en esta nueva etapa con el equipo aguascalentense.

Takagi, de 32 años, tira y batea a la derecha, tiene experiencia en la Liga Japonesa, donde participó del 2015 al 2019, militando en los equipos de Gigantes de Yomiuri y Leones de Seibu, teniendo acción en 77 juegos, registrando 16 victorias por 23 descalabros con 330 entradas de labor, un promedio de 3.90 en carreras limpias y seguras, además de recetar 248 ponches y conceder 103 pasaportes.

El lanzador nipón no sólo ha participado en la tierra del sol naciente, sino que también llegó a tener actividad en la Liga Invernal Puertorriqueña con los Gigantes de Carolina, así como en la Liga Australiana de Beisbol con los Aces de Melbourne, donde registró marca de 3-1 con 3.32 en carreras limpias, 19 chocolates y 12 pasaportes.

No obstante, ésta no será la primera participación de Hayato en tierras aztecas, ya que el japonés viene de participar en la Liga Norte de México con los campeones, Algodoneros de San Luis, donde ubicaba el segundo lugar en el circuito de ponches con 28 abanicados.

Por otra parte, Takagi se convertirá en el segundo pelotero nipón en la historia del club Rieleros de Aguascalientes, recordando que el primero fue Kuni Ogawa en la temporada de 1984, quien, curiosamente, también había militado en los Gigantes de Yomiuri.

El Gerente General el equipo aguascalentense, Enrique “Che” Reyes, comentó que éste será un gran refuerzo lleno de talento que ocupará la plaza de extranjero que dejó el dominicano Deyvi Méndez. De igual manera, se comentó que el lazo que se tiene en Aguascalientes con Japón es bastante grande, por lo que ésta será una buena opción para atraer el público nipón de la ciudad.

