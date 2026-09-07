Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A poco más de cuatro meses de que el Gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron mantener el diésel por debajo de 27 pesos por litro, el precio promedio nacional del combustible llegó a ese nivel.

Así lo informó este lunes el titular de la Profeco, Iván Escalante, quien explicó que la medida adoptada junto con el sector privado forma parte de la estrategia de contención de precios de los combustibles que inició en marzo de 2025 con la gasolina regular y que fue ampliada al diésel el pasado 28 de abril.

«En el caso de diésel ya llegamos al precio promedio nacional de los 27 pesos que habíamos estado buscando y cada vez se suman más estaciones las que están dando estos precios justos», afirmó.

Al presentar el reporte semanal de precios, Escalante destacó una estación de Pemex ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde el diésel se comercializa en 26.95 pesos por litro.

El funcionario aseguró que, entre las estaciones consideradas con precios justos, ninguna registra un margen de ganancia superior a 1.70 pesos por litro.

En contraste, exhibió una gasolinera ubicada en Mariano Matamoros, Tlaxcala, que vende el diésel en 28.74 pesos por litro, con un margen de ganancia de 3.05 pesos.

Escalante recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la semana pasada la renovación del acuerdo voluntario con el sector gasolinero por otros seis meses.

El convenio mantiene el compromiso de ofrecer la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y el diésel en menos de 27 pesos.

Con la nueva extensión, que estará vigente hasta marzo de 2027, la estrategia acumulará dos años de aplicación.

«Recordarles que justamente la semana pasada la Presidenta Sheinbaum encabezó la firma de este nuevo acuerdo voluntario que va a durar seis meses más, es decir, a marzo del próximo año, y con eso se estaría cumpliendo dos años con el precio de la gasolina regular a 24 pesos por litro», señaló.

El Procurador indicó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica actualmente en 23.68 pesos por litro.