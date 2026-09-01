Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Con su quinto álbum de estudio se avecina para The Warning una avalancha de buenas nuevas que pondrá a la banda en los cuernos de la luna del rock internacional.

Tras la salida de su disco Everything’s Falling, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal anuncian su primer concierto en el Estadio GNP, el 5 de febrero del 2027.

Además, se dio a conocer que la banda con raíces en Nuevo León alcanzó el primer lugar en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, con su sencillo «Kerosene», algo sin precedentes al ser el primer grupo integrado por mujeres que logra esta hazaña en los 45 años de historia de la lista.

«Estamos extremadamente felices y orgullosas de que tanto esfuerzo que hemos puesto nosotras y nuestro equipo esté dando frutos y llegando a los corazones de tanta gente, no sólo de México, sino del mundo, donde está siendo recibida nuestra música con mucho amor», señaló en entrevista Daniela, la mayor de las hermanas.

Por si fuera poco, tocarán en el medio tiempo del partido de la NFL entre los 49’s de San Francisco y los Vikingos de Minnesota, el 22 de noviembre, en el Estadio Banorte de la CDMX.

«Se está planeando un show muy entretenido para todos en conjunto con la NFL, pero tocar por primera vez en el Estadio Banorte frente a 80 mil personas y, además, siendo Sunday Night Primetime, será televisado a nivel global en más de 100 millones de pantallas. Está de locura», dijo Paulina, bajista y la menor de las Villarreal.