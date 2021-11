MONTERREY, N.L.- El buen muro, el millonario, el que traerá alegría a las personas y no división en los latinos, es el que levantó Marco Antonio Regil con la llegada de su nuevo programa The Wall.

A través de la cadena hispana Telemundo, la emisión es una realidad y llegó a México por Telemundo Internacional los domingos con la intención de divertir a la familia.

«Les digo que éste es el buen muro, es una buena pared, es el programa que da dinero y abraza a la gente, el que los une», indicó Regil.

«El proyecto me encantó desde que Telemundo me invitó a hacerlo porque es un programa divertido, espectacular y de mis favoritos de toda la vida, también da a las parejas la oportunidad de ganar mucho dinero, cientos de miles de dólares a los héroes de la comunidad», agregó.

Para la emisión, se seleccionó a personas que hacen algo extraordinario en su colonia, adelantó Regil.

«Yo lo disfruté muchísimo y estoy feliz que ahora Telemundo Internacional lo está lanzando en 22 países del mundo, incluyendo México, todos los domingos por la noche», agregó.

El conductor invitó al público a no perderse The Wall, el muro millonario, porque garantizó que será de los mejores programas que verán. Es la primera vez que llega a Latinoamérica el famoso formato internacional para toda la familia, creado por el jugador de baloncesto LeBron James. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)