José Villasáez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, principales destinos de playa, registraron una caída en la llegada de turistas durante el Verano.

Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, principales destinos de playa en México, reportaron una caída en la llegada de turistas durante el Verano.

Entre junio y agosto, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta atendió a 1 millón 326 mil 500 pasajeros, 13.7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Le sigue Cancún, con una caída de 9.7 por ciento, que equivale a 711 mil 759 turistas menos para el mismo periodo.

En tanto que Los Cabos recibió 7.6 por ciento menos turistas, que equivale a 145 mil 400 visitantes.

En el caso de Vallarta, el sector turístico esperaba recuperarse luego del impacto por los narcoataques del 22 de febrero en varios puntos de Jalisco, tras el abatimiento en Tapalpa de Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», debido a lo cual el puerto registró bajas en tráfico aéreo y menor ocupación hotelera.

Vallarta promedió en junio de 2026 -dato más reciente disponible- apenas 51.1 por ciento de ocupación, contra 62.4 por ciento del mismo mes de 2025, según DataTur, de la Secretaría de Turismo federal.