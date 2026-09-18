Llega Lenny Kravitz al universo Barbie con figura de Ken

Staff Agencia Reforma

Lenny Kravitz se convirtió en el segundo homenajeado de la colección Barbie Signature Kenbassadors, con una figura que celebra su trayectoria musical, estilo e influencia en la cultura pop.

El músico, de 62 años, sigue a LeBron James, quien en 2025 se convirtió en el primer Kenbassador. La iniciativa forma parte de la celebración por el 65 aniversario de Ken, personaje que debutó en 1961 y que ha evolucionado hasta adquirir una identidad propia dentro del universo de Barbie.

La figura reproduce algunos de los elementos característicos de Kravitz: camiseta de malla color bronce, pantalones de mezclilla de corte boot-cut, cinturón con tachuelas, botas cafés, gafas de sol, rastas y tatuajes. Además, cuenta con varios puntos de articulación para colocarla en diferentes poses.

Kravitz, quien ha vendido más de 50 millones de discos en el mundo y también ha incursionado en el cine, diseño y moda, calificó el reconocimiento como un honor y algo “absolutamente surrealista”.

Mattel destacó la influencia del artista en el estilo y la cultura contemporánea.

La edición Barbie Signature Kenbassadors Lenny Kravitz estará disponible exclusivamente en línea a través de Mattel Creations y otros minoristas, con un precio de mil 400 pesos mexicanos.