CDMX. – Karol G llegó a México este lunes para participar en un evento con sus fans en torno a su último álbum y alistar sus shows en el país.

Karol G llegó a México este lunes para participar en su Live Album Celebration, un encuentro especial dedicado a su más reciente álbum, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, previo al inicio de la etapa mexicana de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

Este próximo miércoles 4 de noviembre, la cantautora colombiana celebrará el lanzamiento de su álbum en la Ciudad de México, en una noche que reunirá al público en torno a las canciones, historias y emociones que dan forma al proyecto.

El evento contará con público presente y será transmitido globalmente a través de TikTok LIVE a partir de las 20:00 horas.

«Concebido como una celebración del álbum en vivo, el encuentro pretende ir más allá de una ‘listening party’ y se alejará del formato de un concierto tradicional. A lo largo de la noche, Karol G recorrerá el álbum de principio a fin, compartiendo con el público la narrativa y las emociones detrás de cada una de sus canciones», adelantó la oficina de la intérprete en un comunicado de prensa.

Tras esta celebración, la artista dará inicio a la etapa mexicana de Viajando por el Mundo Tropitour, con seis presentaciones en dos de los principales recintos del país: el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP de la CDMX.

«La programación de seis fechas en México refleja la conexión de Karol G con el público del país y la importancia de este mercado dentro de la gira, que ahora continúa por Latinoamérica y Europa, llevando su espectáculo a algunos de los escenarios más importantes de ambas regiones».

Viajando por el Mundo Tropitour se ha consolidado como una de las giras de estadios más importantes de la carrera de Karol G, con 63 conciertos confirmados en distintos mercados. Tras concluir su etapa por Norteamérica, con más de un millón de boletos vendidos, la gira continúa ahora por Latinoamérica, con México como una de sus principales paradas, antes de seguir hacia Europa.