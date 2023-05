Bernardo Uribe Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tuvieron que pasar más de tres años desde su captura para que los autores materiales del asesinato de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre de 2019, fueran hallados culpables.

Ayer, un juez condenó por el delito de feminicidio a Rodolfo Daniel Banderas y a Juan Carlos Rodríguez.

A lo largo del proceso judicial, que se vio retrasado una y otra vez por la defensa de los homicidas, estos revelaron haber sido contratados por el ex esposo de Abril, Juan Carlos, ex CEO de Amazon y ex directivo de Elektra, y quien hasta la fecha no ha sido detenido.

El abogado de la familia Pérez Sagaón, Héctor Pérez-Rivera, apuntó que con la sentencia el juez determinó que el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género provocado por la ex pareja de la víctima.

«Es un logro y triunfo importante para la justicia y para la familia y nos permite dar pasos en este caso, además es muy relevante que, en la sentencia, el juez haya determinado que Abril fue asesinada en un contexto de violencia de género provocado por su esposo Juan Carlos «N» y que fue esta persona quien pagó a Rodolfo Daniel, quien a su vez contrató a Juan Carlos Rodríguez para asesinarla», aseguró el abogado.

En la audiencia de alegatos finales, que se llevó a cabo en las Salas de Juicios Orales del Reclusorio Oriente, se reconocieron 29 elementos de prueba que determinaron los hechos del día del asesinato.

El 25 de noviembre, Abril viajaba como copiloto en un automóvil en el que se dirigía al Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando los agresores le dieron alcance a bordo de un taxi y de una motocicleta.

Fue abordo de esta última, desde la que Banderas disparó contra Abril, quien recibió dos impactos.

«La siguieron por Avenida Río Mixcoac hasta Río Churubusco a la altura de Torre Mítikah, donde, aprovechando el lento flujo del tránsito, Rodolfo Daniel disparó en contra de ella en dos ocasiones esto es hoy ya una verdad legal», explicó Pérez-Rivera.

El representante legal detalló que aún queda pendiente el juicio contra otras siete personas relacionadas con el feminicidio, pero cuyo proceso no se ha podido desahogar debido a una serie de amparos.

Será el viernes de la próxima semana cuando defina la pena para los hombres. Pérez-Rivera adelantó que se buscará la pena máxima por feminicidio, que es de 60 años.