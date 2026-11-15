Ante el descenso de las temperaturas, la Secretaría de Salud del Estado emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y reducir los riesgos asociados con la exposición al frío, principalmente mediante medidas de protección personal, higiene y cuidados dentro del hogar.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire, además de utilizar ropa adecuada para protegerse del frío. Se sugiere el uso de gorros, guantes, bufandas que cubran nariz y boca, así como calcetines gruesos.

Las autoridades sanitarias también recomiendan mantener medidas de higiene para disminuir la transmisión de infecciones respiratorias. Al estornudar o toser, se aconseja utilizar pañuelos desechables o cubrirse con la parte interna del codo, además de evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Otro aspecto señalado es el uso de chimeneas, estufas y calentadores que funcionan con leña o combustibles dentro de las viviendas. La dependencia advirtió sobre los riesgos de acumulación de gases, por lo que recomendó mantener una ventilación adecuada. Estos aparatos también pueden generar intoxicaciones por monóxido de carbono cuando se utilizan en espacios cerrados o sin ventilación suficiente.

En materia de higiene personal, se recomienda lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de toser, estornudar o regresar de espacios públicos. También se aconseja mantener una alimentación variada que incluya frutas y verduras, como parte de los hábitos que contribuyen al funcionamiento del organismo.

Para las personas que presenten síntomas de alguna infección respiratoria, la recomendación es permanecer en casa cuando sea posible, con el propósito de favorecer su recuperación y reducir la transmisión de enfermedades a otras personas.

Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir al centro de salud más cercano cuando se presenten síntomas de alarma o complicaciones respiratorias, particularmente durante los periodos de bajas temperaturas.