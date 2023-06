Llega Bruce Maxwell a Rieleros

Los cambios no cesan en Rieleros. Desde hace varios días, circulaba como un fuerte rumor la llegada de Bruce Maxwell para reforzar la posición de receptor, tras la salida de Gilberto Galaviz hacia los Acereros de Monclova.

Estos rumores se volvieron prácticamente un hecho cuando Maxwell anunció en sus redes sociales que se encontraba en camino a Aguascalientes. No obstante, no fue sino hasta el viernes por la noche cuando los Rieleros confirmaron oficialmente la llegada del receptor alemán, quien se convierte en un refuerzo más de cara a la segunda parte de la temporada.

Maxwell, con sus 32 años, es un jugador veterano que ha tenido un largo recorrido en el béisbol profesional, y que tuvo varias oportunidades en la Gran Carpa con los Oakland Athletics. Después de su paso por las Ligas Mayores, buscó suerte en otras ligas, incluyendo la mexicana, a la que llegó en 2019 precisamente con los Acereros.

Desde entonces, Maxwell ha jugado con varios equipos, como las Águilas, los Charros y los Toros, teniendo actividad principalmente en la Liga del Pacífico. Este año, le tocó defender la camiseta de Campeche, pero sólo disputó 18 encuentros, en los que sólo consiguió 12 imparables, 6 producciones y 1 cuadrangular.

A pesar de que sus números no son los mejores, al menos con Campeche, Maxwell posee la experiencia necesaria para aportar mucho al equipo de Rieleros, que continúa buscando elevar la calidad del vestidor con la meta de tener un equipo competitivo que pueda clasificarse para la postemporada al final del calendario regular, que ya se encuentra a mitad de camino.