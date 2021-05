Llega Andrea Meza a su reino

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Creo que podría ver mi nuevo departamento desde aquí, aunque no sabría decir dónde está. Necesito ayuda”, dijo Andrea Meza, la flamante Miss Universo mexicana, desde la cima del Empire State.

La chihuahuense tuvo ayer su primer día de actividades como soberana de belleza en Nueva York, ciudad donde tendrá su residencia durante el año que dure su reinado.

Fue llevada al emblemático edificio, antiguamente uno de los más altos del mundo, para una serie de fotos y atender a prensa local.

“Convertirme en Miss Universo fue un sueño vuelto realidad. Vi el show tantas veces por la televisión y no me podía creer que yo estaba en ese escenario”, comentó.

La ingeniera de software, de 26 años, también recalcó su compromiso en su lucha contra la violencia de género y habló sobre el coronavirus, tópico del que le preguntaron en la gala del domingo.

“Al final, puedo utilizar esta plataforma (la corona) para invitar a la gente a protegerse a sí mismos a su familia”.

Durante la jornada, Meza acudió a sets televisivos para conceder entrevistas, y aprovechó para preguntar sobre sitios gastronómicos veganos en la Gran Manzana.

En sus redes sociales, mandó mensajes sobre la importancia de la resiliencia y la perseverancia en las metas, y aclaró que no está casada, malentendido causado por una sesión de fotos que dio con vestido de novia.

También presumió una muñeca personalizada, con el vestido rojo de su gran noche, que realizó una artista tailandés.