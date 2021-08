CDMX.- Con el título de Miss Universo 2020, una reunión familiar en Nueva York, llena de proyectos, saludable y enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, Alma Andrea Meza llega hoy a los 27 años.

“Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos”, compartió en entrevista exclusiva.

Para su aniversario, la modelo prefirió que sus seres queridos fueran a visitarla a Estados Unidos. “Se me hizo mejor que ellos vinieran. Viene mi familia, mis amigos, es mi único cumpleaños como Miss Universo y ¡es en Nueva York! Tendremos estos días y el fin de semana para divertirnos, ¡será inolvidable!”. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)