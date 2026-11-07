CDMX. – Melania Trump volverá a protagonizar una producción audiovisual para Amazon, que anunció el estreno de una serie documental de dos partes sobre la Primera Dama de Estados Unidos para el viernes 20 de noviembre.

Titulada Melania: The Series, la producción abordará la transición presidencial de 2024 y los acontecimientos posteriores a la segunda investidura de Donald Trump, informó Variety.

El proyecto llegará meses después del estreno cinematográfico de Melania, documental dirigido por Brett Ratner que mostró a la Primera Dama, de 56 años, durante los preparativos para el regreso de su esposo a la Casa Blanca.

La película incluyó reuniones, decisiones de vestuario y detalles de la ceremonia de investidura.

Amazon habría destinado 75 millones de dólares a los derechos y la promoción del largometraje, que recaudó 16.6 millones en Norteamérica.

La nueva serie buscará ampliar el alcance del proyecto mediante su distribución en plataformas digitales.