Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al formalizar la organización política denominada Frente Cívico Nacional, sus integrantes -ciudadanos, activistas y legisladores- pidieron a los partidos abrir sus candidaturas a la sociedad civil, impulsar una reforma para lograr elecciones primarias para la Presidencia y realizar una cumbre de organizaciones ciudadanas a fin de lograr la unidad rumbo al 2024.

El Frente se constituyó ayer en asociación civil y eligió a su consejo nacional, siete meses después de anunciar su conformación.

En su manifiesto fundacional, los integrantes del FCN aseguraron que México no vive actualmente una condición de normalidad democrática debido a que el régimen actual no reconoce ni respeta la diversidad política y utiliza todos los medios de comunicación del Gobierno para consolidar una hegemonía presidencial y asediar a sus críticos.

«Vivimos una situación de emergencia nacional. Ante esta circunstancia, en el FCN tenemos la convicción de que los partidos políticos de oposición -que en las elecciones intermedias de 2021 recibieron la confianza de 23 millones y medio de electores- deben escuchar el mensaje de las urnas y avanzar en la construcción de la unidad electoral para competir juntos en la elección presidencial del 2024.

«Todas las encuestas demuestran que, si la oposición no compite unida, el actual Gobierno y su movimiento eventualmente podrían ganar la elección presidencial y consolidar su proyecto autoritario en el siguiente sexenio. Este futuro trágico puede evitarse si logramos una mayoría electoral en las elecciones del 2024», advierte el manifiesto.

Durante el evento de conformación, realizado en la Expo Reforma, Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Comité Promotor y principal orador, explicó que la organización surge ante la creciente actitud autoritaria y antidemocrática impulsada por el aparato de Estado y su partido oficial, Morena.

No obstante, aclaró que el Frente no tiene candidata o candidato, y también aseguró que no será el comité de campaña de nadie.

«Los que hoy nos damos cita aquí, lo hacemos plenamente conscientes del enorme riesgo que vive nuestra democracia, la división de poderes, y nuestro sistema republicano. Soñamos con diseñar el futuro, no añoramos el pasado, queremos construir soluciones, no queremos restaurar lo indefendible», expresó.

El ex dirigente del PRD aseveró que desde el FCN ayudarán a construir un movimiento que se convierta en una fuerte oposición social y ciudadana en la elección del 2024, así como armar puentes entre los ciudadanos y los partidos políticos.

«A los partidos opositores les extendemos nuestra mano, unirnos es indispensable. Somos respetuosos de su autonomía y sus órganos de decisión, venimos a contribuir, a sumar, no queremos sustituir a nadie. Lo comprobarán en los hechos», mencionó.

«Respetuosamente les decimos, el Frente nace autónomo, libre, con ideas e iniciativas propias, somos sus aliados, no somos incondicionales de nadie», precisó.

La ex diputada Cecilia Soto, también integrante del Frente, detalló la importancia de la unidad de la oposición, pues en el 2021, dijo, se lograron 23 millones de votos.

«La lección es que alianza funcionó, pero puede funcionar mejor aún, y ahí es donde está el papel del Frente. No podemos arriesgarnos a empatar o ganar por un estrecho margen. Andrés Manuel López Obrador jamás ha reconocido una derrota.

«El Gobierno está decidido a llevar una elección de Estado, que no respete las reglas ni a las autoridades electorales, por eso necesitamos la máxima unidad posible, no solo de los partidos, sino especialmente de la sociedad civil», urgió.

Además de los perredistas, en el evento de fundación también estuvieron presentes el senador Gustavo Madero, Juan Francisco Torres, Ricardo Pascoe, Demetrio Sodi, Rosario Guerra, Adriana Dávila, Fernando Belaunzarán, Ernesto Ruffo, Alejandro Zapata, Adrián Alanís, Sonia Ibarra, René Arce, Carlos Navarrete, Patricia Terrazas, entre otros.

