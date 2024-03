“Hay personas que no se ponen la camiseta del Seguro Social” para ofrecer el servicio de calidad y calidez que los derechohabientes requieren, advirtió la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Irma Patricia Muñoz.

Señaló que el sector patronal está en sintonía con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para identificar de manera directa a aquellos trabajadores que no colaboran en la atención de los derechohabientes.

La relación entre el sector empresarial y la delegación estatal del IMSS para la atención de diversas situaciones que surgen en el servicio es cordial, pero debe reflejarse directamente en un mejor servicio para la población, enfatizó.

Se han tenido acercamientos con el equipo directivo del IMSS en Aguascalientes para conocer los avances en infraestructura y acciones de mejora institucional, pero esta buena voluntad debe manifestarse en todo el personal, afirmó.

Indicó que se busca continuar el diálogo con las autoridades del Seguro Social para lograr acciones propositivas en beneficio de un mejor servicio para los usuarios y sus familias.

Destacó que las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social deben reconocerse, al operar servicios de salud con una plantilla de personal médico y administrativo que supera las 8.000 personas en la entidad.

No se puede generalizar que todo el personal del Seguro Social brinde malos tratos a los usuarios, por lo que es importante identificar a quienes sí lo hacen para corregir estas prácticas en una comunicación directa con el delegado del IMSS, Óscar Arturo Martínez Rodríguez.

Finalmente, la dirigente empresarial afirmó que el objetivo de esta colaboración debe lograr que finalmente no sea necesario intervenir de manera directa para exigir un mejor servicio a los trabajadores por parte del IMSS.