Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los hospitales deberían transitar a un modelo híbrido en el que estén equipados y adaptados para atender a pacientes tanto con Covid-19, como de otras enfermedades, consideró el infectólogo Alejandro Macías.

“En el futuro no vamos a poder tener hospitales Covid y hospitales no Covid. Vamos a tener que tener los mismos hospitales para todos, en donde ofrezcamos el mismo aire de buena calidad para respirar para todos, porque ahora sabemos que esto se transmite por aire”, expuso.

“Esos son aprendizajes que tenemos que saber, porque los vamos a necesitar desde ahora y para siempre. Siempre va a haber estaciones de influenza, siempre va a haber enfermedades respiratorias y es algo que tiene que estar digamos en la nueva estructura de los hospitales”, agregó.

Además, dijo, se tiene que asegurar de manera permanente que se garantice el equipo de protección adecuado para el personal de salud.

El ex comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México indicó que en este tercer pico de la pandemia deberían persistir las unidades temporales, pues, al menos este mes no se tendrá una reducción rápida en los contagios.

“No podemos confiarnos y tendríamos que establecer unidades temporales o anexos en donde si no tenemos la estructura dentro de los hospitales, podamos atender a la gente con problemas respiratorios. Se necesita una reconversión no sólo de los hospitales, sino de la atención extrahospitalaria”, indicó.

Debido a la vacunación y a que los pacientes suelen ser jóvenes, pueden ser atendidos en casa y para evitar la transmisión a sus familiares, planteó que el Ejército podría apoyar con sitios para la cuarentena.